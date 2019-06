Trattore investito dal treno: il conducente si salva in tempo

LANZENHÄUSERN - Un trattore è finito sulla ferrovia stamane a Lanzenhäusern, nel comune bernese di Schwarzenburg, ed è stato investito da un treno. Il guidatore è però riuscito a trarsi in salvo in tempo e ha riportato solo ferite leggere, indica in una nota la polizia cantonale, allertata poco prima delle 11.00. Il traffico sulla linea Berna-Schwarzenburg è stato sospeso per diverse ore.

Il trattore era impiegato in lavori su un campo quando per ragioni ancora da accertare è scivolato ed è finito sulle rotaie mentre stava sopraggiungendo un treno proveniente da Schwarzenburg, borgo a sudovest di Berna vicino al confine friburghese.

Il guidatore è stato in grado di lasciare il mezzo prima dello scontro ed è stato ricoverato in ambulanza in ospedale. Sul treno nessuno è rimasto ferito per quanto se ne sappia finora, scrive nel comunicato la polizia cantonale, che ha avviato un'inchiesta.

Il trasporto dei passeggeri è stato assicurato in un primo tempo dai pompieri di Schwarzenburg, poi è stato organizzato un servizio di autobus. Il tratto ferroviario è rimasto chiuso fin nel pomeriggio.

