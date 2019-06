Vicedirettrice ruba 10'000 franchi alla Migros per comprarsi un cavallo

UZWIL - Il suo amore per i cavalli era evidentemente più grande del suo rispetto per le leggi. Una 35enne turgoviese è stata recentemente condannata per furto, falso e violazione della fiducia per aver rubato 10.000 franchi dalla cassaforte di un negozio Migros a Uzwil (SG), a fine giugno 2018. Secondo il Blick, la ragazza lavorava all'epoca come vicedirettrice della controllata in questione.

Secondo l'ordinanza penale, che il giornale è stato in grado di ottenere, la 35enne ha usato la maggior parte del denaro per comprare un cavallo. Secondo un suo conoscente «questi animali sono tutta la sua vita, farebbe di tutto per loro».

«Tutto è accaduto molto veloce» - Non è stato possibile interpellare l’ex dipendente, mentre Migros Svizzera orientale non vuole commentare il caso «per garantire la giusta riservatezza». Anche il suo portavoce, Andreas Bühler, non ha voluto dire se fosse normale per i dipendenti avere accesso a somme di denaro così importanti.

La turgoviese non lavora più per il gigante arancione. Uno dei suoi ex colleghi ha confermato: «Non lavora più qui dalla fine di novembre. Tutto è accaduto molto velocemente».

La ragazza, che nel frattempo ha trovato un altro lavoro, non è alla sua prima condanna: ha già ricevuto una sanzione pecuniaria sospesa per furti e falso nel 2011.