LENK - Un bernese di 54 anni è morto ieri in un incidente della circolazione nei pressi di Lenk (BE), nel Simmental: l'uomo è uscito dalla carreggiata con il suo motorino mentre percorreva la strada tra Metsch e Hubel ed è precipitato in un dirupo.

Il suo corpo è stato avvistato da alcuni passanti e per recuperarlo, vista la zona impervia, è stato necessario l'intervento di un elicottero della Rega. Ignote per ora le cause dell'incidente.