DJ Bobo diventa azionista "simbolico" dell'Hallenstadion

ZURIGO - DJ Bobo è diventato azionista - più che altro simbolico - di Hallenstadion, la società zurighese che gestisce il palazzetto multifunzionale di Zurigo che è anche stadio della squadra di disco su ghiaccio ZSC Lions.

Al termine del 20esimo spettacolo tenuto sul posto da DJ Bobo il presidente della direzione di Hallenstadion AG Felix Frei ha consegnato al celebre cantante e ballerino svizzero 20 azioni dell'azienda. Un modo per far sì che in futuro «si senta fra le mura di casa propria», ha detto Frei. L'artista argoviese 51enne, al secolo René Baumann, si è detto toccato dal riconoscimento.

DJ Bobo presentava a Zurigo il suo show di musica e di ballo KaleidoLuna, che lo vede esibirsi anche la Germania. Il cantante, che in gioventù ha concluso con successo un apprendistato di panettiere e pasticcere, calca le scene ormai da tempo: il suo primo grande successo, "Somebody Dance With Me", risale al 1992.