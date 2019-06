Ha un cancro all'ultimo stadio, è in lista per ottobre

GINEVRA - Il consigliere nazionale Benoît Genecand (PLR/GE) soffre di un cancro allo stadio 4, il più avanzato della malattia: lo afferma lo stesso politico - noto fra l'altro per aver preso posizione contro la libera circolazione delle persone, sollevando ampio dibattito nel partito - in un contributo pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, riferisce Le Matin Dimanche.

«Sabato e domenica scorsi, ho parlato molto. Parlato e scritto a molte persone che amo», scrive il 55enne dall'ospedale universitario di Ginevra. «Per dire loro ciò che mi hanno comunicato i medici venerdì 31 maggio: cancro allo stadio avanzato 4».

Contattato da Keystone-ATS, il collega di partito Christian Lüscher ha confermato che Genecand era assente tutta la scorsa settimana di sessione. Il consigliere nazionale figura sulla lista liberale radicale per le elezioni di ottobre: in seno al PLR ginevrino sono in corso discussioni riguardo a una modifica dell'elenco, ha precisato Lüscher.

Direttore di UBS Ginevra dal 2002 al 2007, Genecand era diventato deputato in Gran consiglio nel 2013. Eletto in consiglio nazionale nel 2015, è balzato alla ribalta della cronaca nel 2017 per essersi espresso contro la libera circolazione delle persone con l'Ue, una posizione da lui stesso definita «ultra-minoritaria in seno al PLR».

Si è anche opposto all'applicazione dell'iniziativa sull'immigrazione di massa come poi portata a termine dal parlamento. Una normativa che, a suo avviso, non rispetta il mandato costituzionale votato dal popolo e che propone soluzioni inefficaci per rispondere a legittime preoccupazioni della popolazione.