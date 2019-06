«Il vicino è entrato nel mio letto e mi ha toccato il seno»

AARAU - J.E.* dormiva beatamente nel suo letto con le figlie di 10 e 11 anni quando un uomo è riuscito a entrare nel suo appartamento e persino nel suo camera da letto. Questi, un 30enne, vive nello stesso quartiere. «Non abbiamo mai avuto niente a che fare con lui, ma ci conosciamo di vista», afferma su 20 Minuten S.E.*, marito della donna.



Quest'ultima avanza accuse pesanti, sostenendo di essere stata svegliata da una mano che le accarezzava i seni. Quando la donna si è resa conto che non si trattava del marito, che stava dormendo nella stanza adiacente a causa di un'emicrania, l'aggressore l'avrebbe trascinata fuori dal letto strappandole la maglietta.

«Mi ha afferrato il seno e mi ha stretto la mano sulla bocca», sostiene J.E. Poco prima che suo marito, per i rumori, entrasse nella stanza l'uomo si era già dileguato. «I bambini hanno visto tutto. Sono traumatizzati e non riescono a dormire da giorni», prosegue la donna.

Mentre il marito rincorreva il 30enne in fuga in giardino, la donna allertava la polizia. Il presunto aggressore è stato effettivamente fermato alle 2:25 di notte presso la stazione di Berikon-Widen, quindi è stato arrestato.

L'accusato, B.*, è però già a piede libero. «Possiamo incrociarlo per strada in qualsiasi momento. Ci sentiamo abbandonati dalla giustizia», prosegue ancora la coppia.

Una denuncia per aggressione sessuale è stata effettivamente presentata. E sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto. Sulle ragioni per le quali è stato disposto il rilascio, il Ministero pubblico spiega solo che la custodia preventiva viene richiesta esclusivamente in caso di rischio di recidiva o di fuga. E non sarebbe questo il caso.

* Nomi noti alla redazione.