L'ex moglie dello sparatore: «Non era un mostro»

ZURIGO - La tragica presa di ostaggi nel Kreis 3 di Zurigo - che venerdì ha provocato la morte di due donne di 34 e 38 anni e quella del loro aguzzino, uno svizzero di 60 anni - ha creato sgomento in tutto il Paese. Il delitto - secondo quanto appurato dalle indagini - è frutto di una storia d'amore finita male. La 34enne aveva infatti da poco lasciato l'uomo ed era andata a vivere insieme all'amica. Una decisione che è costata la vita ad entrambe.

«Non era un mostro» - L'uomo - autore del folle gesto passionale - prima di conoscere la sua futura vittima era sposato con un'altra donna. E proprio la ex moglie, sulle colonne del Blick, esprime tutto il suo sconcerto. «Non voglio certo giustificare quello che ha fatto, ma il mio ex marito non era un mostro».

Colpo di fulmine e divorzio - La donna di 58 anni continua il suo racconto spiegando che il 60enne aveva conosciuto la 34enne 11 anni fa, quando loro erano ancora sposati. Per quattro anni la ex moglie ha tollerato l'infedeltà del marito prima di lasciarlo definitivamente e ricostruirsi una nuova vita. «Avevo capito che l'amava, perciò ho deciso di chiudere».

«Le ha dato tutto» - Ma nonostante il loro passato complicato, i due si erano tenuti in contatto a causa della custodia di loro figlio. La 58enne ricorda come l'ex marito abbia dato tantissimo alla giovane compagna: «Le ha pagato la formazione come infermiera, le vacanze e persino l'appartamento. Aveva pure intestato a lei le sue due aziende». Secondo la ex moglie, la donna ha interrotto bruscamente la relazione circa un mese fa. «Gliel'ha detto via SMS. Era distrutto perché l'amava alla follia».

Il messaggio prima del dramma - La donna ricorda di aver ricevuto un ultimo messaggio dall'ex marito il giorno prima della tragedia. «Mi ha chiesto se potevo prendermi cura del suo cane se gli fosse capitato qualcosa». La ex moglie, sapendo che in passato aveva sofferto di cuore, non ha fatto domande. «Ma con il senno di poi avrei potuto aspettarmi il dramma di venerdì».

Keystone