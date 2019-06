Investe un ciclista e un gruppo di pedoni

ARTH - Grave incidente stradale con quattro feriti gravi questa sera nel villaggio svittese di Arth: secondo il sito online del quotidiano locale Bote der Urschweiz poco dopo le 18.00 un'auto ha investito almeno un ciclista e un gruppo di pedoni sulla Gotthardstrasse, la via principale. Tra i feriti vi è anche una persona che viaggiava nell'auto.

Tre persone sono state trasportate in ospedale in elicottero e una in ambulanza, precisa il Bote der Urschweiz. Sul posto sono intervenuti due elicotteri della Rega e uno dell'Alpine Air Ambulance, come pure diverse ambulanze, anche del servizio di soccorso di Zugo, oltre a polizia e pompieri.

La polizia cantonale, in un post su Twitter, si limita per ora a indicare che «dopo un grave incidente stradale» la Gotthardstrasse rimane chiusa in entrambe le direzioni.