Un bus autonomo investe una ciclista

SCIAFFUSA - Un bus autonomo in circolazione a Neuhausen am Rheinfall, vicino a Sciaffusa, ha investito ieri pomeriggio una 72enne in sella ad una e-bike. La donna è rimasta ferita. Il servizio in fase di test è stato temporaneamente sospeso.

Il veicolo «al momento non circola» e non è noto se la sperimentazione sarà ripresa, ha riferito il direttore dei trasporti pubblici di Sciaffusa Bruno Schwager a "Radio Top".

Secondo la polizia sciaffusana, che sta svolgendo indagini per chiarire i dettagli dell'incidente, la collisione si è verificata al momento in cui il veicolo autonomo è partito da una fermata. La ciclista sarebbe stata sorpresa dalla partenza del bus e si è scontrata contro la parte anteriore del mezzo. Ferita, ha dovuto essere trasportata in ospedale da un'ambulanza.

Secondo diversi media, si tratterebbe del primo incidente in Svizzera con un bus autonomo che ha causato un ferito.

La fase di prova a Neuhausen am Rheinfall è in corso da oltre un anno. I veicoli circolano in modo autonomo, ma vengono accompagnati da una persona che interviene in caso di emergenza. Attualmente il percorso era limitato a poche centinaia di metri all'interno di Neuhausen e nel prossimo futuro era previsto di ampliarlo fino alle cascate del Reno.