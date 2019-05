A forza di insultare le persone finisce dietro le sbarre

LOSANNA - È una madre irascibile e dall'ingiuria facile. E quando viaggia con la sua famiglia, composta da 8 persone, e meglio starle alla larga. Ne sanno qualcosa i 2 ciclisti che, nell'aprile del 2018, pedalavano fianco a fianco su una stradina di Grandson, sulla quale vige il limite dei 30 chilometri orari.

Raggiunti dal furgoncino guidato dal marito della donna, i due in bici hanno iniziato a sentire le "sgasate" che li invitavano a spostarsi. Cosa che hanno fatto. Eppure, raggiunti dal veicolo, non hanno evitato insulti pesanti (come ad esempio "putt..a").

Il furgoncino si è presto ritrovato dietro a un'altra coppia in bici, con un bimbo di 1 anno trainato tramite un piccolo carrellino. Anche questi sono stati raggiunti da insulti di ogni genere. Spaventatosi, l'uomo sulla bicicletta si è fermato per proteggere la moglie. Per tutta risposta l'automobilista gli si è affiancato colpendo il manubrio della bici. Il ciclista ha perso l'equilibrio, ma fortunatamente non è caduto. Anche qui gli insulti che ne sono seguiti si sprecano... da "str...o" a "figlio di ..." e poi ancora tutta una carrellata di improperi di ogni genere. Quando la famiglia sul furgone si è fermata poco più avanti, è stata raggiunta dai quattro ciclisti. La rissa è stata evitata solo grazie all'arrivo della polizia.

La moglie dell'automobilista era già stata condannata in passato. Ma dal momento che è benestante, non si è mai preoccupata troppo delle multe ricevute che, come ha osservato il pubblico ministero, non hanno sortito effetto alcuno su di lei. Motivo per cui questa volta è stata condannata a 30 giorni di carcere per ingiurie e 50 giornaliere dall'importo non noto. Oltre a 750 franchi di multa. Il destino del marito sarà stabilito separatamente.