15 agenti per arrestare un 19enne? Le versioni però divergono

BASILEA - Jefferson (19 anni) quel venerdì pomeriggio stava girando per la città sul suo skateboard quando è stato fermato da una volante della polizia che si trovava sul ciglio della strada.

Dopo la richiesta dei documenti, il diverbio e poi tutto degenera. Sul posto arrivano altri agenti e lui finisce ammanettato e in carcere per una notte. Ma come sono andate veramente le cose? Le versioni divergono.

Stando alla polizia il 19enne si è da subito mostrato ostile dicendo: «Mi controllate solo perché sono di colore», l'escalation è iniziata quando lui si è rifiutato di obbedire agli agenti e ha provato ad accendersi una sigaretta, venendo bloccato. Di lì insulti, spintoni e la necessità di intervenire con la forza.

Secondo un testimone il giovane avrebbe da subito consegnato agli agenti il portafoglio, dopo l'episodio della sigaretta sarebbe poi stato placcato a terra da 4 persone. «Lo schiacciavano e sentivo che diceva: “Non riesco a respirare"», ha riportato a 20 Minuten il testimone, in totale sarebbero intervenuti 15 agenti: «Uno sforzo

Il diretto interessato conferma questa tesi: «Ho reagito impulsivamente quando mi hanno tolto la sigaretta, poi però non ho opposto resistenza quando mi hanno ammanettato ma loro continuavano a dire: “Non collabora!”. Poi quando mi hanno spinto nell'auto per portarmi via ho picchiato la testa e mi si è spezzato un dente. Voglio che mi dicano perché sono stato arrestato».