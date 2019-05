Due minorenni si schiantano sotto gli occhi della polizia

LOSANNA - Due minorenni, di 16 e 17 anni, hanno collezionato una serie di disgrazie sabato intorno alle 5 del mattino. Dopo aver appena rubato una BMW, hanno avuto un incidente in una rotonda a Mont-sur-Lausanne. Nessun'altra automobile è rimasta coinvolta e presumibilmente non ci sono testimoni.

Incidente vicino alla polizia - Ma, sfortuna per i due giovani, l'incidente si è verificato non lontano dai locali della gendarmeria vodese. E il rumore sospetto risultante dallo shock non è sfuggito alle orecchie degli agenti. Una pattuglia è immediatamente uscita per appurare quanto successo.

«Due agenti hanno voluto controllare un'auto di fronte a loro e hanno acceso le luci blu», ha affermato a 20 Minutes Roger Muller, portavoce della polizia del Canton Vaud. Non appena ha visto il veicolo della polizia, il conducente ha accelerato. Ma l'inseguimento è stato molto breve. Dopo poche centinaia di metri, l'auto rubata era capovolta, dopo aver colpito il muro di un edificio, tra Le Mont e Losanna.

Brusco risveglio per gli abitanti - «Tutti gli inquilini dell'edificio si sono svegliato di soprassalto», afferma uno dei residenti. Ma la fortuna non aveva completamente abbandonato i ragazzi. «La macchina si è capovolta, ma i suoi giovani occupanti hanno riportato solo lievi ferite. Uno di loro si lamentava per il dolore a una mano», riferisce un altro abitanti del quartiere.

Ora i due giovani dovranno affrontare le conseguenze giudiziarie delle loro azioni.