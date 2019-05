Esce a fare jogging e scompare. Cento poliziotti lo cercano

ZURIGO - «Il mio ragazzo è uscito a fare jogging ed è scomparso». L'allarme è stato lanciato dalla compagna di Patrick Bizzarri, un uomo di 33 anni di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. «L'ho sentito al telefono attorno alle 13.00, poi più nulla». Un silenzio che si tramuta in angoscia per la ragazza.

Subito dopo la denuncia di scomparsa, parte una vera e propria caccia all'uomo per rintracciare il 33enne. Le ricerche - come riferito da 20 Minuten - sono iniziate già nella serata di domenica e - dopo un'interruzione notturna - sono ripresi questa mattina. A cercare Patrick BIzzarri sono impegnati più di cento agenti di polizia, accompagnati da alcuni cani, e pure da un elicottero che dall'alto perlustra senza sosta i boschi tra Altstetten e Albisrieden. Ma per ora le ricerche dello jogger sono state vane.

Per questo motivo - nel pomeriggio di oggi - le autorità hanno deciso di diramare un avviso di scomparsa, divulgando pure i connotati del 33enne. Patrick è alto 180 centimetri ed è magro. Ha capelli e barba nera e porta gli occhiali. Per la sua corsa fra i boschi zurighesi aveva indossato pantaloni del training dell'Adidas di colore blu e una maglietta della Lacoste dello stesso colore. Ai piedi portava invece delle scarpe da corsa gialle dell'Asics.

Chi avesse informazioni è invitato a contattare la Polizia cantonale zurighese allo 0444 117 117.

20 Minuten