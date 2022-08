Nella città degli scout è record di pacchi alimentari: ne arrivano quasi 2000 al giorno

«A differenza di ciò che accade nei normali centri di spartizione - spiegano da La Posta - in cui i pacchi sono suddivisi per indirizzo, qui vengono spartiti per gruppi scout. E non vengono impiegati collaboratori e collaboratrici della Posta, ma i numerosi scout che si sono offerti volontariamente. Come per esempio Marco Keller, scout, ingegnere e, per due settimane, anche postino. «È bello poter sorprendere qualcuno con pacchi e lettere!», prosegue il ragazzo di Frauenfeld soprannominato «Spy» dagli altri scout.