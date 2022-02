Allo zoo di Basilea è nata Tsangi

BASILEA - Lieto evento allo zoo di Basilea, dove mamma scimpanzé Garissa (tredici anni) ha messo al mondo la piccola Tsangi.

Il parto, indica oggi un comunicato, è avvenuto il 29 gennaio e si è svolto senza complicazioni. Nel frattempo la figlia è ben nutrita. Prima di Tsangi, nel maggio 2018 mamma Garissa aveva dato alla luce un'altra femmina di scimpanzé, Pomina.

Va ricordato che lo scorso 13 febbraio a Basilea Città il 74,3% dei votanti ha bocciato un'iniziativa presentata dal movimento antispecista Sentience Politics, che chiedeva di iscrivere nella costituzione cantonale il diritto alla vita e all'integrità fisica per i "primati non umani", proprio come avviene per esseri gli umani.

Se l'iniziativa fosse stata accettata, la città-cantone sarebbe diventata la prima entità statale al mondo a garantire tali diritti. Il suo impatto sarebbe stato comunque limitato, visto che gli unici primati non umani che vivono nella città renana sono quelli dello zoo.

Zoo Basilea