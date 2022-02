Negli ospedali elvetici si contano 1'639 pazienti Covid

BERNA - Nelle ultime settantadue ore in Svizzera sono stati accertati 32'317 nuovi contagi da Covid-19 (lo scorso weekend erano 48'969). Si tratta, in media, di 10'772 infezioni al giorno. Si contano anche 164 ospedalizzazioni e diciotto decessi. Lo si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) relativo all'andamento della pandemia.

Dal primo caso accertato di Covid in Svizzera (che risale al 25 febbraio del 2020), in Svizzera ne sono stati complessivamente registrati 2'696'465. Sono invece 45'794 le ospedalizzazioni e 12'648 le morti legate al virus.

Nel frattempo, nelle strutture sanitarie del nostro paese il tasso d'occupazione è del 75,8% (con 1'639 pazienti Covid, 32 in meno rispetto a tre giorni fa). Nelle cure intense è del 74%, con 624 pazienti, di cui 165 col coronavirus (prima del weekend erano 176).

Nel corso del weekend sono inoltre stati effettuati 97'607 test Covid (antigenici e PCR). Di questi, il 33,1% è risultato positivo al coronavirus.

Svizzera senza restrizioni - È dallo scorso giovedì 17 febbraio, come deciso dal Consiglio federale dopo la consultazione presso i cantoni, che in Svizzera sono state revocate praticamente tutte le restrizioni. «La situazione epidemiologica è in continuo miglioramento» aveva spiegato il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis. Da qui la decisione di mantenere soltanto l'obbligo di isolamento per le persone malate, e l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie.

La campagna di vaccinazione - Con la recente revoca delle restrizioni, la campagna di vaccinazione continua a marciare sul posto. Attualmente in Svizzera è vaccinato il 77,96% degli over 12. Di questi, il 46,96% ha ricevuto anche il richiamo. Le percentuali sono ben più alte nella fascia degli over 65: il 90,8% è completamente vaccinato, di cui il 75,75% ha fatto il richiamo.

La situazione in Ticino - Anche in Ticino l'evoluzione epidemiologica prosegue al ribasso. Oggi le autorità sanitarie cantonali hanno segnalato, per le ultime settantadue ore, 1'367 nuove infezioni e nessun decesso. E negli ospedali il numero dei pazienti Covid è in calo: ora sono 84, undici in meno rispetto a tre giorni fa. Resta invariato il numero di malati Covid in cure intense: secondo il bollettino odierno, sono ancora otto.