Eunice arriva in Svizzera, è allerta 3

BERNA - Eunice scende in Svizzera dopo aver strapazzato le pianure tedesche. A partire da domenica sera fino a lunedì mattina, MeteoSvizzera segnala un «alto pericolo» a causa del forte vento nel Moesano e in Val Bregaglia.

Le raffiche arriveranno fino a 80 chilometri orari nelle località esposte in pianura, fino a 130 chilometri sopra i 1400 metri sul livello del mare e fino a 150 chilometri orari nelle montagne sopra i 2mila metri. La Confederazione ha quindi dichiarato il livello di pericolo 3 per il lato nord delle Alpi.

Con venti di questa forza, è particolarmente alto il rischio di caduta alberi e rami e di danneggiamento di tetti. Gli impianti di risalita e le ferrovie di montagna potrebbero dover sospendere temporaneamente le loro operazioni.

In pianura, i picchi di vento si registreranno nelle Prealpi ticinesi e nei Grigioni settentrionali lunedì mattina, ha scritto MeteoSvizzera. Il vento arriverà da sud-ovest e si sposterà a nord-ovest con l'altitudine.

La tempesta Eunice ha già causato 13 morti nell'Europa settentrionale e la cancellazione di centinaia di voli. I morti sono stati segnalati in Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Belgio, Germania e Polonia. In Gran Bretagna 400mila persone sono rimaste senza elettricità venerdì, altre 75mila in Francia. Le autorità di diversi paesi hanno esortato le persone a non viaggiare per evitare il caos nei trasporti.



MeteoSvizzera

MeteoSvizzera