Ancora rincari: ora tocca ai latticini

BERNA - II prezzo del latte sta andando alle stelle un po' in tutto il mondo. E la Svizzera, purtroppo, non fa eccezione. «I produttori lattiero-caseari svizzeri sono intenzionati a chiedere circa tre centesimi in più per ogni litro di latte da aprile o maggio», precisa Pierre-André Pittet, vicedirettore dei produttori di latte svizzeri a 20 Minuten.

Un aumento, questo, che si ripercuoterà naturalmente sul prezzo di tutti gli altri prodotti a base di latte e nel commercio al dettaglio locale. «I latticini potrebbero in effetti diventare leggermente più cari», conferma Pittet, precisando che «presto» gli svizzeri pagheranno di più per yogurt, burro e formaggio.

Sempre più richiesti - Tra i vari motivi che portano a questo rincaro, vi è sicuramente la crescente domanda globale di prodotti lattiero-caseari, abbinata a un mancato aumento della produzione. «La produzione di latte nell'UE - sottolinea l'esperto - è rimasta stabile per la prima volta nell'ultimo decennio».

Costi agricoli in aumento - Un altro fattore che porterà all'incremento dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari va ricercato nell'aumento dei costi agricoli in Svizzera. «In generale - conferma il presidente dell'associazione degli agricoltori svizzeri Markus Ritter - i prezzi di fertilizzanti e combustibili sono aumentati. È quindi necessario anche un adeguamento dei prezzi». Per Ritter, però, non c'è alcun motivo di festeggiare questo aumento. «È una necessità. Gli agricoltori hanno bisogno di più soldi per coprire costi più elevati».