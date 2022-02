Il pacchetto di sostegno ai media non convince

BERNA - La legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media dovrebbe venir rispedito al mittente dal popolo svizzero. Stando alle prime proiezioni fornite poco dopo mezzogiorno da Gsf.bern, che confermano le previsioni dei sondaggi, il testo non ha convinto la maggioranza degli svizzeri e sarebbe quindi respinto dal 56% dei votanti. Tra i maggiori timori vi è quello che i sostegni economici provenienti dallo stato «minino» la credibilità e l'obiettività dei media.

Il pacchetto a favore dei media era stato approvato alle Camere federali lo scorso anno, ma era poi stato posto sotto referendum (oltre 64'000 firme raccolte). Il pacchetto voleva rafforzare e sostenere (con circa 150 milioni) soprattutto quelle entità locali e regionali che senza un aiuto concreto della Confederazione rischierebbero di scomparire. Per i sostenitori essi, infatti, apportano un contributo fondamentale a sostegno della democrazia e del federalismo.

In Ticino - Anche in Ticino, quando sono stati scrutinati 90 comuni su 108 il pacchetto va verso la bocciatura. Attualmente ha infatti votato "no" il 53,3% dei ticinesi. I sì, per contro, si fermano al 46,7%.

- articolo in aggiornamento -