La tassa di bollo non timbra il cartellino

BERNA - Le primissime proiezioni pubblicate dopo mezzogiorno da Gsf.bern confermano quello che già avevano previsto i sondaggi. Ovvero che la modifica della legge federale sule tasse di bollo non ha convinto la maggioranza della popolazione svizzera, che dovrebbe quindi respingerla con un chiaro 63%.

La soppressione della cosiddetta tassa d'emissione - sostenuta sia dal Parlamento che dal Consiglio federale - era stata bloccata da un referendum lanciato da un comitato rosso-verde a giugno 2021. Il testo del referendum si oppone all'abolizione della tassa sull'emissione di capitale proprio poiché «andrebbe a beneficio solo delle grandi imprese» e «svuoterebbe le casse pubbliche».

In Ticino - Anche in Ticino, quando sono stati scrutinati 85 comuni su 108, vi è una chiara tendenza alla bocciatura della modifica di legge. Attualmente ha infatti votato "no" il 55,4% dei ticinesi. I sì, per contro, si fermano al 44,6%.

- articolo in aggiornamento -