Giovani, tabacco e pubblicità: si profila un sì al 57%

BERNA - L'iniziativa "Sì alla protezione dei fanciulli e adolescenti dalla pubblicità per il tabacco" potrebbe venir accolta dal popolo svizzero. Stando alle prime proiezioni pubblicate da Gsf.bern per conto della SSR, che confermano le previsioni dei sondaggi, il testo lanciato nel 2019 e sostenuto da oltre 110'000 firme, il "Sì" dovrebbe infatti spuntarla alle urne con un 57% delle preferenze.

Pare fatta anche per i cantoni - Ma per cantare vittoria i promotori devono anche ottenere la maggioranza dei Cantoni. Cosa che stando alla seconda proiezione di SRF parrebbe fatta. «Il sì del popolo è ormai sicuro», ha spiegato ai microfoni della SRF Lukas Golder, esperto dell'istituto Gfs.bern, precisando che se il consenso al testo «dovesse rimanere oltre il 55%», anche la maggioranza dei Cantoni sarebbe verosimilmente in cassaforte.

In Ticino - In Ticino l'iniziativa è stata approvata. Ha infatti votato "Sì" il 57,8% dei ticinesi. I no, per contro, si sono fermati al 42,2%.

«Un grande passo avanti» - «Si tratterebbe di un grande passo avanti nella lotta contro il tabagismo», ha affermato alla RTS il direttore di Dipendenze Svizzera Grégoire Vittoz, sul cui volto, ammette, «comincia a stamparsi un sorriso».

L'iniziativa è stata accolta ad Argovia e Glarona e «non ce lo aspettavamo», ha commentato Vittoz. Vi è da sperare che ora si ristabilisca l'equilibrio fra «un'industria con a disposizione mezzi colossali» e dei «genitori indifesi». La maggioranza ottenuta nel voto popolare è in ogni caso un segnale forte che non può essere ignorato dalla politica, ha proseguito Vittoz. Il messaggio è a suo avviso chiaro: «Vogliamo proteggere i nostri bambini».

Controprogetto «troppo debole» - È un controprogetto debole la causa dell'accettazione, che si sta ormai delineando, dell'iniziativa per vietare ogni forma di pubblicità del tabacco accessibile a bambini e adolescenti. Ne è convinta la consigliera nazionale Flavia Wasserfallen (PS/BE), che ha parlato di «troppe lacune».

Lo scorso ottobre il Parlamento ha adottato sotto forma di legge federale un nuovo quadro di norme sui prodotti del tabacco, contrapponendolo all'iniziativa come controprogetto indiretto.

Wasserfallen, che si è espressa a nome del comitato a favore dell'iniziativa in dichiarazioni riportate dalla SRF, ha ricordato che al contrario del testo tale legge avrebbe ad esempio permesso di continuare a promuovere i prodotti del tabacco sui media gratuiti. E questi vengono spesso letti da teenager fra i 14 e i 17 anni. Inoltre, sarebbe stata ancora possibile la sponsorizzazione di eventi come i festival a cui partecipano principalmente i giovani. Molte organizzazioni della gioventù, dello sport e della salute hanno sostenuto il testo, ha spiegato la deputata socialista.

«Hanno giocato sporco» - Alla radio svizzerotedesca SRF, il consigliere nazionale Mike Egger (UDC/SG), contrario al testo, ha commentato la probabile sconfitta odierna sostenendo che i promotori del sì «hanno giocato sporco».

I sostenitori dell'iniziativa hanno unilateralmente enfatizzato la tutela dei bambini, ha detto il deputato sangallese, non esitando a definire «sporca» la campagna rivale. Il fatto che il controprogetto adottato dal Parlamento proteggesse a sua volta i minorenni e introducesse altre restrizioni è stato insabbiato, ha protestato Egger.

L'iniziativa - L'iniziativa, nello specifico, chiede che venga proibita qualsiasi forma di pubblicità, comprese le sponsorizzazioni di manifestazioni nazionali, che possa raggiungere i più giovani. In pratica il tabacco potrebbe venir pubblicizzato solo tramite l'invio di email o la distribuzione di volantini destinati esclusivamente ad adulti. Il Governo e la maggioranza del Parlamento - concordi della necessità di proteggere i giovani dal fumo - ritengono però che questa iniziativa vada troppo oltre, interferendo in maniera eccessiva nelle libertà economiche e provocando danni nel settore pubblicitario.

- articolo in aggiornamento -