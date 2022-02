Giovani, fumo e pubblicità: si profila un sì al 57% (ma servono anche i cantoni)

BERNA - L'iniziativa "Sì alla protezione dei fanciulli e adolescenti dalla pubblicità per il tabacco" potrebbe venir accolta dal popolo svizzero. Stando alle prime proiezioni pubblicate da Gsf.bern per conto della SSR, che confermano le previsioni dei sondaggi, il testo lanciato nel 2019 e sostenuto da oltre 110'000 firme, il "Sì" dovrebbe infatti spuntarla alle urne con un 57% delle preferenze. Ma per cantare vittoria i promotori devono anche ottenere la maggioranza dei Cantoni, tutta ancora da guadagnare.

L'iniziativa, nello specifico, chiede che venga proibita qualsiasi forma di pubblicità, comprese le sponsorizzazioni di manifestazioni nazionali, che possa raggiungere i più giovani. In pratica il tabacco potrebbe venir pubblicizzato solo tramite l'invio di email o la distribuzione di volantini destinati esclusivamente ad adulti. Il Governo e la maggioranza del Parlamento - concordi della necessità di proteggere i giovani dal fumo - ritengono però che questa iniziativa vada troppo oltre, interferendo in maniera eccessiva nelle libertà economiche e provocando danni nel settore pubblicitario.

In Ticino - In Ticino, quando sono stati scrutinati 91 comuni su 108, l'iniziativa sembra destinata a passare. Attualmente ha infatti votato "Sì" il 57,6% dei ticinesi. I no, per contro, si fermano al 42,4%.

- articolo in aggiornamento -