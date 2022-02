Chiaramente affossato il divieto di esperimenti su animali

BERNA - Le primissime proiezioni - diramate poco dopo mezzogiorno da Gsf.bern per conto della SSR - confermano quello che già avevano previsto i sondaggi. Ovvero che l'iniziativa popolare "Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani” dovrebbe venir sonoramente bocciata dal popolo svizzero. Attualmente oltre il 79% dei votanti ha infatti rispedito al mittente un'iniziativa che era stata lanciata da un gruppo di cittadini di San Gallo ed era sostenuta solo da alcune organizzazioni animaliste e da medici alternativi.

Depositata nel 2019 - con oltre 123'000 firme valide - richiedeva sia il divieto alle sperimentazioni sia la proibizione dell'importazione e del commercio di prodotti, come medicamenti e principi attivi, elaborati attraverso esperimenti su animali. Un testo che fin dalla sua presentazione era stato ritenuto «estremo» da Governo e Parlamento che hanno ricordato come la Svizzera disponga già di una delle normative più severe al mondo per gli esperimenti sugli animali.

In Ticino - Anche in Ticino, quando sono stati scrutinati 95 comuni su 108, appare chiaro che l'iniziativa verrà sonoramente bocciata. Attualmente ha infatti votato "no" il 68,1% dei ticinesi. I sì, per contro, si fermano al 31,9%.

- articolo in aggiornamento -