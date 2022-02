Berna sconsiglia i viaggi in Ucraina

BERNA - Alla luce della crisi Ucraina, la Svizzera mette in guardia i turisti e altri soggetti dal recarsi in questo Paese, a meno che si tratti di viaggi urgenti. Lo indicano i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Gli Stati Uniti, assieme a Gran Bretagna, Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Lettonia, Nuova Zelanda e Australia hanno già esortato i rispettivi connazionali a lasciare il Paese, da mesi al centro di un braccio di ferro tra la Russia e gli Stati Uniti. Washington teme un'invasione imminente da parte dell'esercito russo, che ha ammassato soldati e mezzi ai confini del vicino ucraino.

In precedenza diversi Paesi, tra cui gli stessi Usa, avevano già richiamato le famiglie del personale diplomatico in loco. Secondo gli Stati Uniti, un'invasione russa sarebbe imminente, un timore non condiviso da tutti. Nel frattempo, la diplomazia internazionale tenta di stemperare le tensioni, affinché non si giunga a un confronto armato.