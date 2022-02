Le FFS abbandonano SwissID

BERNA - SwissID perde pezzi. A partire dal prossimo 1. aprile le FFS abbandoneranno infatti il servizio centrale di identificazione elettronica, concentrandosi sul collaudato login SwissPass del settore dei trasporti pubblici.

Ne ha di recente dato notizia il Blick, citando una lettera che le FFS hanno inviato ai clienti.

SwissID è nato quale identità elettronica unificata per i servizi digitali in Svizzera. E dal 2017 appartiene a una filiale della Posta. Per il servizio, le FFS sono uno dei principali clienti.

Ma SwissID è poco utilizzato. E non offre dei miglioramenti significativi rispetto ad altri servizi di login, come per esempio quelli forniti da Facebook o Apple.