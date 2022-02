Cocaina bulgara, Credit Suisse alla sbarra

BELLINZONA - Inizia oggi al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona il processo nei confronti di Credit Suisse. La grande banca è accusata di legami con una rete criminale bulgara, attiva in particolare nel traffico di cocaina. Oltre all'istituto, che smentisce seccamente le accuse, vengono giudicati anche due cittadini del Paese dell'est e un ex dipendente di Julius Bär.

La sentenza non si avrà subito, poiché il procedimento dovrebbe durare quasi un mese. Il caso va inserito nel quadro di un fascicolo d'inchiesta elvetico che va avanti da 15 anni, con ramificazioni in Bulgaria, Italia, Romania, Spagna e Portogallo.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) mira in particolare a una presunta collaborazione con Evelin Banev, capo di una rete criminale dedita all'importazione di cocaina dal Sud America. Si parla del riciclaggio di oltre 70 milioni di franchi fra il 2004 e il 2007.

Secondo l'accusa, Credit Suisse non avrebbe preso tutte le precauzioni necessarie. Soprattutto una ex dipendente avrebbe ignorato le forti indicazioni di origine criminale dei soldi depositati su conti aperti da persone vicine a Banev. Quest'ultimo è stato condannato a lunghe pene detentive in patria, in Italia e in Romania. Dopo una latitanza fra il 2015 e il 2021, è stato arrestato in Ucraina.

In una presa di posizione giunta a Keystone-ATS, la settimana scorsa Credit Suisse aveva respinto "nel modo più assoluto tutte le accuse mosse nell'ambito di questo caso legato a passate gestioni", definendole "inconsistenti". Anche la ex collaboratrice viene difesa "risolutamente".