Via libera agli allentamenti? Ecco il parere degli esperti

BERNA - Contagi finalmente in cauta discesa in Svizzera. Dopo il record di giovedì scorso, quando si sono registrati 44'842 casi in 24 ore, oggi si contano 32'741 nuove infezioni. Rimane stabile la situazione ospedaliera, così come i decessi. Gli esperti della task force scientifica Covid-19 fanno il punto sulla situazione nell'odierna conferenza stampa. Ma cosa ne diranno degli allentamenti attesi domani da parte del Consiglio federale? Secondo le anticipazioni, si prospetta l'abolizione dell'homeoffice e della quarantena per i contatti dei positivi, ma si vocifera anche di un "liberi tutti" già dal 16 febbraio.

In confronto ai nostri Paesi vicini il tasso di contagi in Svizzera resta alto, esordisce Patrick Mathys, Capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell'UFSP. Si stima che il 5-10% della popolazione sia attualmente infetto. E il picco, secondo Mathys, non è ancora stato toccato. Il tasso di occupazione dei pazienti Covid in cure intense è però in leggera diminuzione. «Se le misure dovessero venire allentate, i contagi aumenteranno», sottolinea Mathys, «ma non ci aspettiamo che questo possa portare a un sovraccarico nelle unità di terapia intensiva». Questo, perché i ricoverati gravi sono principalmente affetti dalla variante Delta, che ormai da settimane non è più la dominante.

Articolo in aggiornamento...