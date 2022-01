Esperti di virus? In Svizzera sale l'interesse

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

ZURIGO - Da topi da laboratorio a vere superstar. Con l’avvento della crisi sanitaria, l’immagine pubblica di infettivologi, epidemiologici e virologi è stata completamente sconvolta. E l’interesse per la professione, anche a livello svizzero, è decisamente aumentato.

All’Università di Zurigo il numero di partecipanti ai corsi di virologia è cresciuto, conferma Amapola Manrique Princz, direttrice dell’Istituto di virologia medica, al portale Nau.ch. Nel 2018 erano stati solo 44 gli studenti a frequentare il corso annuale sull’argomento, l'anno successivo 66. A inizio pandemia, nel 2020, sono diventati più numerosi che nei due anni precedenti messi insieme, 116 in tutto, mentre lo scorso anno i partecipanti sono stati 91.

E anche se i virus capaci di infettare l'uomo sono centinaia, il Covid rimane quello che più incuriosisce e attira l'attenzione degli studenti, ammette Princz. «Aneddoticamente, sembra che pongano la maggior parte delle domande su questo argomento. Oppure usano il virus SARS-CoV-2 come punto di riferimento per le domande in altri corsi».

Anche all’Università di Basilea si riscontra più curiosità verso una specializzazione legata ai virus. «Nel 2021 ci sono state più richieste per il master in epidemiologia», riferisce il responsabile di epidemiologia presso lo Swiss tropical and public health institute, «anche se il numero effettivo di studenti alla fine è rimasto lo stesso».