Tina Turner compra un "villaggio" per sfuggire alla pandemia

ZURIGO - In tempo di pandemia i viaggi all'estero sono complicati, anche per le star. Ne sa qualcosa Tina Turner, che con il Covid passa sempre più tempo in Svizzera e ha deciso di comprarsi una casa di vacanza sul lago di Zurigo.

Un "regalino" da 70 milioni di franchi, che non è passato inosservato alla stampa. L'attrice e cantante statunitense, naturalizzata svizzera, vive in affitto da circa 30 anni nella cittadina di Küsnacht assieme al marito Erwin Bach. Ma da settembre scorso la coppia ha acquistato una tenuta di campagna a Stäfa, sul lago di Zurigo.

La notizia è stata confermata alla Handelszeitung dal catasto locale e dallo stesso Bach, che ha attribuito la scelta dell'acquisto alle circostanze pandemiche. Il rifugio della star comprende un parco di 24mila metri quadrati, una decina di edifici, uno stagno, un ruscello, una piscina e un molo che dà direttamente sul lago. La storica magione - riferisce il giornale - era appartenuta in precedenza al re dei casinò Hans Jecklin.

«Con questa proprietà abbiamo trovato un rifugio per il fine settimana nelle immediate vicinanze» ha dichiarato Bach alla Handelszeitung. Tra i progetti della coppia ci sarebbe quello di creare un museo della musica in onore della rockstar. Ma poiché la tenuta si trova in zona agricola, potrebbero esserci dei problemi. Anche Roger Federer era tra i potenziali acquirenti, ma proprio i rigidi vincoli paesaggistici avrebbero persuaso il campione a cercare altrove. Attualmente, precisa la Handelszeitung, King Roger sta costruendo una villa su un terreno acquistato vicino a Rapperswil (SG).