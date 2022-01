Il certificato Covid da oggi si valida da solo

BERNA - Covid-pass alla mano. Ma per il via libera, bisogna attendere il semaforo verde. O almeno, fino a ieri, bisognava. Sì, perché da oggi per entrare al ristorante, al cinema o in palestra non sarà più necessario che l'addetto alla sicurezza o la cameriera tocchino lo schermo dei nostri telefoni e premano il pulsante di aggiornamento del nostro certificato Covid elettronico. Ora l'app fa tutto da sola, eseguendo il refresh in maniera automatica.

Dando un'occhiata all'AppStore, la descrizione dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione Covid Certificate indica infatti che a partire da oggi «la funzione di autoverifica (pulsante "aggiorna") sarà sostituita da una verifica automatica». E, se al momento del controllo qualcuno rimane interdetto, basta dare prova dell'eliminazione della funzionalità cliccando sul pulsante in basso a destra di informazione "i", che esplicita l'avvenuta modifica.

Secondo delle verifiche effettuate dal Blick, il nuovo aggiornamento è però già in funzione solo su Iphone, mentre su Android, al momento, appare ancora il pulsante di aggiornamento.



Screenshot Covid Certificate App

