I contagi crescono ancora, oggi sono oltre 32 mila

BERNA - Omicron non rallenta e per il terzo giorno consecutivo fa registrare numeri da record. Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono stati accertati ben 32'239 nuovi contagi (ieri erano 31'109 e l'altro ieri 20'742). Su 96'800 test Covid effettuati, il 33,3% è risultato positivo. Lo fa sapere oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). È sempre più presente la variante Omicron, che attualmente rappresenta il 61,1% dei casi (Delta è al 38,4%).

Le autorità sanitarie federali segnalano anche 137 nuove ospedalizzazioni e 10 decessi legati al Covid-19.



elaborazione tio/20minuti

Pressione sanitaria - Per quanto riguarda la pressione sul sistema sanitario, dall'odierno bollettino sull'andamento della pandemia si evince che le unità di terapia intensiva elvetiche sono occupate al 79,9%. I pazienti Covid riguardano il 33,8% dei posti letto disponibili.

Tracciamento dei contatti - Attualmente sono 102'750 le persone in isolamento perché positive al virus, mentre sono 40'334 quelle in quarantena dopo essere entrate in contatto con persone infette.



