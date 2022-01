Vaccinazione, ora tocca ai bambini

BERNA - Vari cantoni della Svizzera tedesca e il canton Neuchâtel hanno dato il via oggi alle vaccinazioni contro il coronavirus per i bambini. In molti di questi i relativi appuntamenti per il vaccino sono stati autorizzati, altri hanno invece già iniziato a vaccinare i bambini.

Da oggi nel Canton Argovia sono aperte le vaccinazioni dai 5 agli 11 anni. Attualmente, le vaccinazioni per bambini vengono proposte nelle cliniche pediatriche degli ospedali cantonali di Aarau e Baden e nel centro di test Tivoli di Spreitenbach.

I cantoni di Zurigo, Uri e Grigioni hanno autorizzato quest'oggi gli appuntamenti per le vaccinazioni ai bambini.

Da mercoledì, i bambini potranno invece vaccinarsi nel canton San Gallo, in Appenzello Esterno e a Svitto. A Svitto e Nidvaldo le iscrizioni per la vaccinazione sono aperte da fine dicembre, mentre nel Canton Lucerna dal 1. gennaio.

Nel cantone Sciaffusa, i bambini potranno vaccinarsi ogni sabato a partire dall'8 gennaio nel centro cantonale di vaccinazione di Charlottenfels.

Nel canton Berna, i genitori potevano iscrivere i loro figli per la vaccinazione già a metà dicembre in centri di vaccinazione appositi per bambini sotto i 12 anni all'Inselspital di Berna, Bienne e Thun. Inoltre, i singoli medici di famiglia e i pediatri propongono la vaccinazione per bambini da gennaio.

Dal 10 gennaio, anche i bambini del canton Uri potranno farsi vaccinare contro il Covid-19 presso tre pediatre. Nel Canton Zugo, i bambini dai 5 agli 11 anni possono sottoporsi al vaccino già dallo scorso venerdì.

Per quanto riguarda la Svizzera romanda, il canton Neuchâtel ha comunicato oggi di aver aperto le iscrizioni alle vaccinazioni per bambini che verranno effettuate sabato 8 gennaio e sabato 15 gennaio a La Chaux-de-Fonds.

A metà dicembre la Confederazione aveva emesso una raccomandazione per la vaccinazione contro il Covid-19 ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Questa ha fatto seguito all'omologazione, rilasciata dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), del vaccino pediatrico a RNA messaggero di Pfizer/BionNTech. In Svizzera sono 600'000 i bambini in questa categoria d'età.