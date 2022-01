Isole private, ce n'è per quasi tutte le tasche

ZURIGO - L'inverno in Svizzera, soprattutto in pianura, per qualcuno può risultare noioso: poca neve, freddo e nebbia, per non parlare della situazione pandemica che invita a starsene isolati.

Non c'è da stupirsi, quindi, se alcune persone vogliono solo andarsene. O al sud, dove fa caldo, o almeno in un posto dove nessun altro possa infastidirci. I più lo sognano soltanto. Ma se si deve sognare perché non farlo in grande? Ad esempio immaginando di comprarsi un'intera isola. Farlo, in realtà, può costare meno di quel che si pensa.

Ce n'è per tutte le tasche: dagli atolli a "pochi spicci", a lussuose proprietà tropicali e spiagge da sogno.

Meno di 100.000 franchi



Vladi Private Islands

Una prima cattiva notizia: per meno di 100.000 franchi non possiamo acquistare un'intera isola. Ma per questa cifra possiamo ottenere però un'enorme proprietà sulle isole del Canada. Questa proprietà è di quasi 11.000 metri quadrati e si trova sul fiume Salmon. Ha una sponda di circa 80 metri e c'è già un permesso di costruzione. Si trova a circa dieci chilometri dal mare e la città più grande, Halifax, è raggiungibile in 35 minuti. Costo: 98.000 dollari canadesi (circa 70.000 franchi).

Meno di 250'000 franchi



Vladi Private Islands

La fascia di prezzo sale e si iniziano già a trovare intere isole, anche due. Per l'equivalente di 233.000 franchi puoi acquistare, sempre in Canada, Tidmarsh Island e Orkney Island. Le due isole non hanno praticamente visto civiltà, per cui sono un autentico paradiso naturale. Si trovano a circa 300 metri dalla terraferma, a Mitchell Bay. Non ci sono ancora permessi di costruzione, così come l'elettricità, ma stando all'annuncio non dovrebbe essere un problema ottenere entrambi.



Meno di 500.000 franchi



Vladi Private Islands

Su questa fascia prezzo si può iniziare a guardare delle vere e proprie isole tropicali. Ad esempio si trova in vendita Virginia Cay, un'isola al largo del Belize. Si trova a Stann Creek, una famosa zona di immersioni. A differenza delle due isole del Canada, Virginia Cay ha già delle costruzioni: c'è una casetta con un letto e una cucina rudimentale, l'elettricità arriva dai pannelli solari (e da un generatore). L'acqua piovana viene raccolta per le docce e per i piatti. Virginia Cay convince anche per la sua posizione: dista solo sette miglia nautiche dalla terraferma e nelle vicinanze si trovano anche due grandi porti. Costo: 459.000 franchi.

Meno di due milioni di franchi



Vladi Private Islands

L'isola di Parati è un paradiso da 33.000 metri quadrati al largo del Brasile. Qui, a differenze della altre isole viste fino ad ora, si trova una casa vera e propria, con sei camere da letto (tutte con aria condizionata), un ampio soggiorno, una cucina, una terrazza con vista mare, una sauna, una spiaggia privata e una pista di atterraggio per elicotteri. C'è anche una guest house, oltre 100 palme da cocco e alberi da frutto e sistemi di energia solare. Prezzo? 1,63 milioni di franchi.

Meno di cinque milioni di franchi



Vladi Private Islands

Vorresti emigrare con tutta la tua famiglia o aprire una comune con i tuoi amici? Allora quest'isola in Norvegia è fatta per te: Ulvsnesøy è grande 93.000 metri quadrati e viene fornita con un'infrastruttura completa: c'è un grande edificio principale e altri cinque edifici residenziali. Sono inoltre presenti vari capannoni, garage e rimesse per barche. C'è anche un campo da calcio, sentieri escursionistici, aree balneari e un proprio cantiere navale. Ci sono un totale di 29 edifici su Ulvsnesøy. Costo: 3,48 milioni di franchi.

Meno di dieci milioni di franchi



Vladi Private Islands

L'Isla Porcada si trova a Panama. È grande circa quattro chilometri quadrati e attualmente viene utilizzata come meta vacanze. Secondo l'annuncio, sarebbe adatta per un luogo di villeggiatura esclusivo, con scuderie e golf club. Oltre alla casa padronale, attualmente sono presenti una foresteria, un fienile e quattro edifici residenziali per i dipendenti. L'isola non ha bisogno di una cisterna per l'acqua piovana, a differenza delle altre in lista, ha una propria fonte d'acqua potabile. Il prezzo di acquisto di 9,95 milioni di franchi svizzeri include anche una barca.

Oltre dieci milioni di franchi



Vladi Private Islands

Isola reale, 1,7 chilometri quadrati, si trova a North Eleuthera, un distretto delle Bahamas, a circa 40 miglia nautiche a nord-est di Nassau. Sull'isola sono presenti cinque case vicine al mare, un centro di accoglienza per turisti, una spa e una sala fitness, oltre a un edificio con un'ampia cucina che sarebbe adatto come ristorante o bar. L'isola costa 41,6 milioni di franchi. Oltre alle infrastrutture esistenti, c'è un permesso di costruzione per un grande porto e un campo da golf.

Vladi Private Islands