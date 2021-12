Toh, un drone sotto il ghiaccio

SILS - Una passeggiata sul ghiaccio trasparente come il vetro. E poi... la curiosa scoperta: una lettrice di 20 Minuten ha trovato un drone sul fondo del lago di Sils, in Alta Engadina, a un centinaio di metri dalla riva e sotto dieci centimetri di ghiaccio. Oltre al drone, ha osservato anche altri oggetti, come bastoni da montagna e rifiuti vari.

Per quanto riguarda invece il quadricottero, si tratterebbe di un DJI Mavic Air 2, secondo Roy Nöthinger, product manager in seno a Brack.ch. Trovandosi sott'acqua da più tempo, sicuramente non è più utilizzabile. Ma è probabilmente possibile recuperare i dati video presenti nella memoria.

20min/News-Scout