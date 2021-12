FFS: da oggi in vigore il nuovo orario

BERNA - Con l'introduzione oggi del nuovo orario, le Ferrovie federali svizzere (FFS) puntano su treni più veloci e comodi e collegamenti più frequenti in Svizzera ma anche verso l'Europa.

Tra le varie migliorie si segnala che i treni IC 2 fermeranno ogni due ore nella nuova stazione cantonale di Altdorf, garantendo nuovi collegamenti rapidi e diretti da Altdorf verso il Ticino e verso Zurigo.

Per quanto concerne i Grigioni, vi sarà un aumento della frequenza dei treni sulla tratta IC Basilea–Zurigo HB–Coira: tenendo conto delle esigenze degli amanti degli sport invernali, nel periodo tra Natale e Pasqua, la domenica tra le 14.00 e le 20.00 circolerà un IC con cadenza semioraria da Coira a Zurigo.

Grazie alla collaborazione tra le FFS e la Südostbahn (SOB), con la linea IR35 "Aare Linth" ci sarà un nuovo collegamento diretto da Berna a Coira via Burgdorf–Zurigo–Ziegelbrücke, che consentirà ai viaggiatori del tempo libero e ai pendolari di evitare cambi.

Numerosi gli interventi a livello regionale, che porteranno nuovi collegamenti notturni e mattutini nella Svizzera tedesca, più capacità sulla tratta del Sempione e un potenziamento del traffico regionale TILO in Ticino.

A sud delle Alpi la linea TILO RE80 (Locarno‒Lugano‒Chiasso‒Milano) potrà contare su un'ulteriore coincidenza serale da Milano in direzione del Ticino. Inoltre vi sarà un collegamento supplementare tra Bellinzona - Giubiasco e Milano Centrale al mattino: il collegamento TILO S10 partirà in anticipo per permettere la coincidenza a Lugano.

Sulla linea TILO S10 (Biasca–Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como) dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, è previsto un nuovo collegamento nell'orario di punta serale in partenza da Lugano in direzione sud. Altra novità, riguardante la linea TILO S90 (Giubiasco–Lugano–Mendrisio), è il prolungamento di alcuni collegamenti nelle fasce orarie di punta da/fino a Bellinzona, che permetteranno un collegamento diretto da/per la Valle del Vedeggio.

Migliorie sono previste pure a livello internazionale, dove secondo le FFS i viaggi saranno più comodi e più rapidi. Sulla linea del Sempione (IR 90 Losanna–Briga) verranno impiegati ulteriori treni bipiano per garantire più posti a sedere, mentre sulla tratta Basilea–Berna–Briga–Milano Centrale circolerà ogni giorno un EC.

Le FFS opereranno inoltre giornalmente, in collaborazione con le Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), un collegamento con il Nightjet con carrozze letti e cuccette da Zurigo per Amsterdam via Basilea FFS e Colonia. Il treno partirà da Zurigo alle 21.59 e da Basilea alle 23.13 con arrivo ad Amsterdam alle 09.01. Nella direzione opposta lascerà Amsterdam alle 20.30 con arrivo a Basilea alle 06.20 e a Zurigo alle 08.05.