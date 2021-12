L'ex presidente UDC fa "pubblicità" alla vaccinazione

BERNA - È noto che tra gli elettori della destra la vaccinazione non è per niente popolare. Ecco dunque che fanno discutere e suscitano sorpresa le dichiarazioni che l'ex presidente UDC Albert Rösti ha rilasciato ieri sera nel corso della trasmissione SRF "Arena": «Invito tutti quanti a farsi vaccinare ora» ha detto in diretta nazionale, come riportato poi dal Blick.

«Chiunque creda che non farsi vaccinare sia un segnale politico, si sbaglia». Rösti ha quindi esortato i cittadini a farsi vaccinare, per proteggere se stessi e gli altri. «Perché nel nostro paese non ci possiamo permettere un nuovo lockdown».

L'appello ha fatto registrate molti commenti sui social, come riporta ancora la testata d'oltre San Gottardo. C'è chi si complimenta con Rösti, sottolineando tuttavia che «ormai è però troppo tardi». Sono comunque molti i commenti positivi.

Le nuove misure in consultazione - Nel frattempo, nel nostro paese la situazione epidemiologica sta rapidamente peggiorando. E ieri il Consiglio federale ha posto in consultazione provvedimenti più restrittivi per rallentare la diffusione del virus. Si tratta, in particolare, di due varianti che prevedono un'estensione della cosidetta regola delle 2G a tutti i luoghi chiusi (l'accesso sarebbe quindi consentito soltanto alle persone vaccinate o guarite dal Covid). Ma si parla anche di chiusure per determinati settori, tra cui la ristorazione.