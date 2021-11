Questa mascherina non ti protegge

BERNA - Le mascherine tessili HEIQ VIROBLOCK, tipo PM30, non soddisfano i requisiti di efficacia protettiva. E non vanno usate come dispositivo FFP2. Lo fa sapere oggi la società HI-PRO GmbH, in collaborazione con l'Ufficio per la prevenzione degli infortuni.

Il prodotto in questione è stato distribuito da diversi commercianti e in determinati casi anche quali regali pubblicitari, in vari colori. Chi ne fosse in possesso è invitato a non utilizzarla più per svolgere attività che richiedono le mascherine respiratorie della classe FFP2.