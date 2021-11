Veicoli blindati demoliti... e riciclati

BERNA - Il 93% dei materiali ricavati dalla demolizione di 162 obici blindati e 58 veicoli da trasporto recentemente messi fuori servizio sono stati riciclati. Lo indica Armasuisse in una nota.

Prima di essere consegnato alla ditta specializzata nello smaltimento, ogni veicolo è stato controllato e approvato dal laboratorio di Spiez, che ne ha verificato i valori di radioattività. La verifica e lo smontaggio dei pezzi riutilizzabili sono stati condotti dalla Base logistica dell'esercito (BLEs). In totale sono state prelevati all'incirca 143 pezzi come motori, elementi riscaldanti e sistemi di navigazione.

I mezzi sono poi stati demilitarizzati, ossia modificati o danneggiati in maniera tale da rendere impossibile un loro utilizzo a scopi militari. In seguito sono stati disassemblati e i materiali così ottenuti (come alluminio, acciaio, rame, bronzo e ferro leggero) sono stati separati e rivenduti sul mercato secondario delle materie prime. In totale sono state trattate quasi 4'200 tonnellate di materiale.

La messa fuori servizio è iniziata nel gennaio 2020 con lo smontaggio del primo veicolo ed è terminata oggi con lo smantellamento dell'ultimo obice blindato e dell'ultimo veicolo cingolato da trasporto.