Un buono a rischio per i pensionati della Posta

BERNA - Syndicom ha consegnato oggi alla direzione della Posta una petizione per fare in modo che i dipendenti in pensione continuino a ricevere ogni anno un buono di 200 franchi. Il gigante giallo aveva annunciato la soppressione di questa tradizione in settembre, con l'idea di usare le risorse per il personale attivo.

In un comunicato diffuso oggi, il sindacato dice di aspettarsi dalla Posta che si prenda le proprie responsabilità quale datore di lavoro sociale, anche nei confronti dei pensionati. Per la consegna della petizione - munita di 4000 firme - è stata organizzata una manifestazione.