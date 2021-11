BERNA - Tramite appelli video su Twitter i consiglieri federali hanno lanciato ufficialmente oggi la settimana nazionale della vaccinazione. I vaccini sono la via d'uscita dalla pandemia e un segnale di solidarietà, hanno sottolineato.

I giovani sono risparmiati nella maggior parte dei casi da forme gravi di Covid-19, ha dichiarato Parmelin. Ma molti altri non sono così fortunati, ad esempio gli anziani, i malati cronici o le persone che sono prive di sufficienti difese immunitarie. «Fatevi vaccinare per proteggere gli altri» ha aggiunto il presidente della Confederazione.

Dal canto suo, Berset ha espresso la speranza che si tratti dello «sprint finale nella lotta contro la pandemia». Quest'ultima ci occupa da ormai venti mesi e sta diventando «davvero difficile» da sopportare. Tuttavia, ha aggiunto il consigliere federale, c'è un mezzo per uscire da questa crisi, ovvero la vaccinazione. È sicura, è stata usata miliardi di volte nel mondo ed è di elevata qualità. E non protegge solo i vaccinati ma anche chi sta loro attorno, ha ribadito Berset.

La sua collega di governo Viola Amherd si è a sua a volta espressa tramite un tweet: «Grazie alla vaccinazione possiamo di nuovo tifare per i nostri atleti dal vivo durante le competizioni e rallegrarci in vista di una nuova stagione sciistica. Aiutateci a mettere finalmente fine alla pandemia», ha dichiarato la ministra dello sport.

"Ogni vaccinazione conta": è il motto della settimana nazionale di immunizzazione, che prende il via oggi in Svizzera. Numerosi gli eventi: concerti, un villaggio di vaccinazione alla stazione centrale di Zurigo, vaccinazioni in autobus, in tram, sul battello del Reno o sotto ipnosi. Con essi Confederazione e cantoni tentano di convincere gli indecisi.

La settimana - il cui budget a disposizione è di circa 100 milioni di franchi - inizierà a mezzogiorno con un evento sulla Piazza Federale di Berna e ha come punto focale l'informazione. Un'ottantina di personalità dello sport, della cultura, dell'economia e della politica hanno prestato il loro volto ai manifesti affissi ai quattro angoli del Paese.

Il Consigliere federale @ignaziocassis per il lancio della #SettimanaDiVaccinazione: “Ci sono ancora troppi ricoverati e troppe persone che muoiono di questa malattia. Proteggete voi stessi e i vostri cari con la vaccinazione”

ℹ https://t.co/cJLGoNFLIy (BK) 7/7 pic.twitter.com/QduzvxZ05y — André Simonazzi (@BR_Sprecher) November 8, 2021

Il Consigliere federale @alain_berset per il lancio della #SettimanaDiVaccinazione: “La vaccinazione è sicura. È di alta qualità. Lo si è visto miliardi di volte in tutto il mondo”.

ℹ https://t.co/cJLGoNFLIy (BK) 1/7 pic.twitter.com/u3mbXxJtzT — André Simonazzi (@BR_Sprecher) November 8, 2021

Il #PresidenteCH @ParmelinG per il lancio della #SettimanaDiVaccinazione: “Il COVID-19 risparmia in gran parte i giovani. Ma molte persone non hanno questa fortuna. Allora, come i miei nipoti, vaccinatevi per solidarietà”.

ℹ https://t.co/cJLGoNFLIy (BK) 2/7 pic.twitter.com/pgqKb8AZBB — André Simonazzi (@BR_Sprecher) November 8, 2021

La Consigliera federale @Violapamherd per il lancio della #SettimanaDiVaccinazione: “Grazie alla vaccinazione possiamo di nuovo tifare per i nostri atleti dal vivo durante le competizioni. Aiutateci a mettere finalmente fine alla pandemia”.

ℹ https://t.co/cJLGoNFLIy (BK) 3/7 pic.twitter.com/1QSzgfx9sH — André Simonazzi (@BR_Sprecher) November 8, 2021

l Consigliere federale #BRUeliMaurer per il lancio della #SettimanaDiVaccinazione: “Se non siete ancora vaccinati, avete certamente buone ragioni personali. Ma forse potete riconsiderare la vostra decisione”.

ℹ https://t.co/cJLGoNFLIy (BK) 4/7 pic.twitter.com/q9RGM1PkR3 — André Simonazzi (@BR_Sprecher) November 8, 2021

La Consigliera federale Karin Keller-Sutter per il lancio della #SettimanaDiVaccinazione: “Tutti noi vogliamo tornare alla normalità. Ora la vaccinazione ce lo permette”.

ℹ https://t.co/cJLGoNFLIy (BK) 5/7 pic.twitter.com/Vb5mWMm9Or — André Simonazzi (@BR_Sprecher) November 8, 2021