Volo Londra-Zurigo fa subito ritorno a Heathrow

ZURIGO - A causa di un odore insolito, un aereo della Swiss decollato da Londra Heathrow e diretto a Zurigo ha dovuto far rientro nella capitale inglese ieri sera. Il velivolo interessato è un A220-100 con il numero di volo LX339.

L'aereo con 101 passeggeri a bordo è atterrato in sicurezza a Londra, ha annunciato ieri la compagnia aerea in tarda serata, precisando che l'atterraggio è avvenuto senza problemi. L'incidente è attualmente sotto inchiesta.

I vigili del fuoco dell'aeroporto, come accade di norma in questi casi, sono stati chiamati come misura precauzionale. I passeggeri interessati sono stati sistemati in un hotel oppure è stato trovato loro un altro volo.