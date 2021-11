Altri 2607 contagi, 57 ricoveri e cinque decessi

BERNA - Ieri la soglia dei 2000 contagi giornalieri era stata sfiorata (1949). Oggi è stata superata, e di parecchio. In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono infatti stati registrati 2607 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I nuovi decessi sono segnalati sono cinque (ieri erano 8), i ricoveri 57 (ieri erano 28).

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 27'400 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 9,51%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 21'396. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 245,67. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,24.

In totale la Svizzera ha ricevuto 13'297'425 dosi di vaccino e ne sono state somministrate 11'136'249. Il 63,80% delle persone hanno già ricevuto una seconda iniezione. Dall’inizio della pandemia, 881'654 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 11'768'241 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10'888 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 33'877.

In Svizzera si contano attualmente 11'614 persone in isolamento e 8306 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.