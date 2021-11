Cosa pensi della vaccinazione anti-Covid?

LUGANO - All'inizio dell'anno anche in Svizzera è partita la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Una campagna a cui attualmente ha aderito oltre il 60% della popolazione. C'è chi era già convinto di farsi vaccinare, chi invece era indeciso ma poi ha cambiato idea, e chi non ha nessuna intenzione di prendervi parte.

Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di attuare un'offensiva di vaccinazione per spingere più persone ad aderire alla campagna. Qual è dunque la vostra posizione in merito alla vaccinazione anti-Covid? Siete vaccinati? E se non lo siete, per quale motivo? Cosa ne pensate della recente estensione dell'obbligo di certificato Covid?

Rispondete a queste e ad altre domande partecipando al nostro sondaggio sulla vaccinazione.

