Mercatini di Natale... con o senza certificato Covid?

ZURIGO / BERNA - Con l'approssimarsi delle festività natalizie... in molte località tornano anche i mercatini di Natale. Anche quelli in grande stile, come al Sechseläutenplatz a Zurigo o nel centro storico di Basilea. Ma saranno con o senza obbligo di certificato Covid? Dipende.

Il “villaggio natalizio” che avrà luogo a Zurigo al Sechseläutenplatz o il mercatino di Berna saranno accessibili soltanto con l'attestazione: quindi sarà necessario essere vaccinati, guariti o testati. In altre località - come Losanna, San Gallo o Winterthur - l'obbligo di certificato è previsto soltanto per le aree gastronomiche.

Altrove viene invece adottato uno stratagemma per aggirare l'obbligo di certificato: il mercatino viene annunciato non come evento bensì come mercato. Ed ecco che l'attestazione non serve più. È quanto accade, per esempio, a Basilea. O quanto s'intende fare a Coira. Mentre a Sciaffusa l'attestazione sarà necessaria soltanto nelle aree coperte, come concordato dagli organizzatori con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Ma per i vari appuntamenti di Natale non è ancora detta l'ultima parola. Nel corso di questa settimana la questione è stata trattata dall'UFSP e dai medici cantonali. E alcune domande d'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento sono ancora pendenti. A seconda dell'andamento della pandemia, i Cantoni potranno ancora decidere d'introdurre determinate disposizioni.