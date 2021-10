Inserisci il suo numero di telefono e scopri se ti ha tradito

ZURIGO - Chi sostiene di non averlo fatto, probabilmente mente. Quando si inizia una nuova frequentazione, spesso ci si trova a cercare informazioni in rete sul partner. Dal suo nome su Google, alle foto sui social per vedere con chi esce, il web propone diverse informazioni appetibili per farsi un'idea della persona che si ha davanti. «Quasi tutti lo fanno», afferma con sicurezza Eli Wegmann. Il 36enne zurighese, prendendo spunto da questa forma di voyeurismo (per non dire mania del controllo o paranoia), ha quindi lanciato la piattaforma “matcho.me”.

Sul sito web, gli utenti possono inserire il numero di cellulare della nuova conquista e scoprire se, e con quale frequenza, altre persone hanno fatto lo stesso. «La piattaforma è principalmente destinata a donne e uomini che credono di essere stati traditi, oppure per chi sta flirtando con qualcuno e vuole mettere alla prova la sua lealtà. Senza doversi lanciare in pedinamenti ed evitando di dover controllare di nascosto il suo telefono», spiega l'ideatore.

Se la ricerca di un numero di cellulare ha esito positivo, puoi chattare in modo anonimo con l'altra persona che, ovviamente, deve avere già cercato lo stesso numero. Per farlo bisogna pagare 3.50 franchi. Tutti i partecipanti devono prima registrarsi.

«Il sito dovrebbe diventare la norma nella vita degli appuntamenti» - Trattasi di una mancanza di fiducia? Per Wegmann non c'è niente di male in tutto ciò. «Se hai dei dubbi, trovo che il sito possa essere di grande aiuto. Puoi combattere contro la tua stessa paranoia e smetterla di tormentarti».

Al contrario, lo psicologo Felix Hof trova la piattaforma matcho.me «molto problematica». App come queste, sostiene, «sono il nutrimento ideale per le difficoltà interpersonali e la mancanza di fiducia». Un rimprovero che Wegmann respinge con fermezza: «Per me è importante che nulla venga nascosto. Il sito dovrebbe diventare la norma negli appuntamenti. Può aiutare gli utenti a scoprire la verità. In passato, le persone si incontravano semplicemente nella piazza del paese, si scambiavano idee e parlavano degli altri. In realtà è la stessa cosa».

«Non è così che funziona la protezione dei dati in Europa» - L'avvocato Martin Steiger è specializzato in diritto dello spazio digitale: «Questa pagina è chiaramente in conflitto con la protezione dei dati!», sottolinea. Quindi aggiunge: «Dubito che "matcho.me" sia conforme alla legge europea». Secondo il legale, è possibile sporgere reclamo a un'autorità di controllo della protezione dei dati. «Il sito non è sufficientemente trasparente su diversi punti o fornisce informazioni contraddittorie», spiega.

Eli Wegmann, che ha già vagliato i vari scenari con i suoi avvocati, non ha dubbi: «Partiamo dal presupposto che tutto sia conforme, perché non utilizziamo né salviamo alcun dato personale». Steiger non condivide questo punto di vista: «Alla fine, è un'app di sorveglianza. L'idea potrebbe corrispondere allo spirito di questo tempo, ma non è così che funziona la protezione dei dati in Europa».