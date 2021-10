Il vaccino per i bambini sarà presto realtà

ZURIGO - Il vaccino contro il Covid-19 per i bambini sotto i 12 anni dovrebbe presto essere sul mercato: il produttore Pfizer/Biontech ha presentato dati preliminari per i bambini dai 5 agli 11 anni, ha detto Tanja Stadler, presidente della task force scientifica Covid-19 della Confederazione in un'intervista al Blick.

I dati dovrebbero essere presto presentati alle autorità sanitarie per l'approvazione, ha aggiunto Stadler. Il virus è meno pericoloso per i bambini che per gli anziani, ma ci sono anche decorsi gravi della malattia nei bambini e il long Covid, ha precisato. Pertanto, i fanciulli, come i loro genitori, dovrebbero avere la scelta di farsi vaccinare o meno.

In quanto madre di due bambini, lei stessa farà immunizzare i suoi figli non appena l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic darà la sua autorizzazione e raccomandazione, ha detto.

Stadler spera che dopo le vacanze autunnali ci saranno meno grandi focolai di coronavirus nelle scuole. La popolazione è stata sensibilizzata inoltre ci sono ulteriori restrizioni per le persone non vaccinate quando viaggiano. Tuttavia, ha sottolineato, con il cambio di stagione, la circolazione del SARS-CoV-2 non diminuirà ma aumenterà.

Per quanto riguarda la questione se gli svizzeri potranno celebrare il Natale normalmente quest'anno, è «difficile fare previsioni precise», ha detto. Tuttavia, la situazione sembra abbastanza buona per coloro che sono stati vaccinati o immuni per aver già contratto il coronavirus, ha detto.