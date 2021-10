Personale curante, un “sì” all'iniziativa per cure migliori

BERNA - La situazione attuale nel settore delle cure sanitarie è insostenibile perché non lascia più al personale il tempo necessario per fornire cure di qualità, sicure e umane. Per porre rimedio a tale situazione, aggravatasi con la pandemia, il comitato interpartitico promotore dell'iniziativa invita ad approvare la modifica costituzionale in consultazione il 28 di novembre.

Insomma, come indica lo slogan del comitato "Applaudire non basta" più, bisogna agire. La carenza di personale infermieristico non è una minaccia, bensì una realtà ormai da molto tempo: nel terzo trimestre di quest'anno, il sito web Job Radar indicava che c'erano 11'717 posti vacanti nel settore delle cure, la maggior parte dei quali riguardavano il personale infermieristico, con 6'266 posti vacanti.

Stando al comitato promotore, più del 40% dei curanti abbandona prematuramente la professione, e un terzo di loro prima dei 35 anni. Citata in una nota odierna, secondo la presidente dell'Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI), Sophie Ley, «i curanti sono già tempo allo stremo delle loro forze. Troppi sono esauriti e lasciano la professione perché non vedono prospettive di miglioramento». «E il Covid ha ulteriormente aumentato il carico di lavoro» ha aggiunto, fenomeno che «aumenta il rischio di errori che potrebbero essere evitati se ci fosse sufficiente personale». Nella situazione attuale, è quasi impossibile mantenere la qualità delle cure.

«Le cure infermieristiche sono una professione in cui la competenza e la relazione con i pazienti sono estremamente importanti» ha spiegato dal canto suo Gillian Harkness, infermiera esperta in oncologia.

Per la consigliera agli stati Marina Carobbio (PS/TI), medico di formazione, è importante migliorare le condizioni di lavoro affinché i curanti restino più a lungo nella professione. Il controprogetto all'iniziativa adottato dal Parlamento non è sufficiente secondo la senatrice ticinese, «perché sappiamo che circa un terzo delle infermiere e degli infermieri lasciano la professione poco dopo aver completato la loro formazione, tra i 20 e i 24 anni». Per questo. a detta di Marina Carobbio, occorre una pianificazione dei turni affidabile e tempestivamente annunciata, opportunità di sviluppo professionale, strutture favorevoli alla famiglia e possibilità di aumenti salariali.

Anche per il consigliere nazionale Christian Lohr (Centro/TG), solo l'iniziativa assicura che ci siano abbastanza infermieri in tutti i reparti. «Un'infermiera o un infermiere può essere responsabile solo di un numero massimo di pazienti, a seconda della sua area. Questo garantisce la qualità, la sicurezza dei pazienti, l'uso efficiente delle risorse e aumenta la soddisfazione sul lavoro e quindi la durata della permanenza nella professione» ha sottolineato.

Il maggior punto debole del controprogetto, secondo il comitato promotore, sta nel fatto che l'offensiva per la formazione di personale con fondi federali si realizzerebbe a patto che i parlamenti cantonali stanzino lo stesso importo (oltre 400 milioni di franchi, ndr). «Nei cantoni che dovessero rifiutare il budget una tantum o annuale, la legge federale resterebbe lettera morta» ha fatto notare Yvonne Ribi, segretaria generale dell'ASI.

L'iniziativa popolare "Per cure infermieristiche forti" è stata promossa nel 2017 dall'Associazione svizzera degli infermieri. Il Parlamento ne raccomanda la bocciatura alle urne a favore del controprogetto. Il comitato promotore ha tuttavia mantenuto la sua proposta, giudicando il controprogetto non abbastanza coraggioso poiché non prevede misure per migliorare le condizioni di lavoro e il finanziamento delle prestazioni di cura, tutti elementi che permetterebbero di aumentare gli effettivi del personale.

Il controprogetto stabilisce che, in futuro, gli infermieri dovrebbero poter fornire alcune prestazioni senza la prescrizione di un medico. Tuttavia, si dovranno prendere provvedimenti nel caso di un'esplosione dei costi sanitari. Da parte sua, il Consiglio federale dovrà stilare una lista di cure che possono essere somministrate senza mandato medico. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori dovranno tuttavia concludere un accordo per monitorare il mercato.

Il punto principale riguarda la formazione degli infermieri. La Confederazione è pronta ad aprire il portafoglio mettendo sul tavolo 469 milioni di franchi, somma che verrebbe spesa sull'arco di più anni. I Cantoni dovranno provvedere invece ai bisogni dei giovani in formazione. A loro spetterà determinare le condizioni e gli importi di tali sovvenzioni.