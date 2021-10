Benzina, carne, aereo: quanto siete disposti a spendere per proteggere il clima?

LUGANO - Il tempo stringe. Secondo il più recente rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, in tutto il mondo saranno sempre di più gli eventi estremi, come le ondate di calore e gli allagamenti.

Ora la palla è nel campo della politica: dopo una “pausa” dovuta alla pandemia, a Glasgow avrà nuovamente luogo una conferenza mondiale sul clima. Gli esperti si aspettano che i paesi aderenti adottino misure più incisive per rallentare il riscaldamento globale.

Anche la Svizzera intende fare un nuovo tentativo per una protezione del clima più efficace. Dopo il “no” dello scorso giugno alla legge sul CO2, entro la fine dell’anno la consigliera federale Simonetta Sommaruga mira infatti a presentare una nuova proposta.

Qualunque siano le misure volte a proteggere il clima, alla fine sono i cittadini a pagarne il prezzo. È per questo motivo che vi chiediamo cosa siete pronti a fare per il clima. Per esempio, siete disposti a pagare di più per i viaggi in aereo, gli spostamenti in auto o il riscaldamento?

