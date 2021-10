Manifestazione di Extinction Rebellion, 43 militanti in detenzione

ZURIGO - La maggior parte degli attivisti di Extinction Rebellion arrestati ieri per aver bloccato il traffico nel centro di Zurigo sono stati rilasciati. Attualmente ci sono ancora 43 persone in detenzione, che saranno deferite all'ufficio del pubblico ministero, ha annunciato la polizia cittadina.

Dopo il blocco della Uraniastrasse, 91 persone rilasciate sono state bandite dal perimetro per 24 ore e saranno denunciate alla procura. Durante l'intervento della polizia di ieri, sono stati sequestrati una barca, diversi manifesti e striscioni, un rimorchio da trasporto e vari materiali utilizzati per la manifestazione. In serata, la polizia ha impedito raduni più piccoli in alcuni quartieri della città.

Extinction Rebellion ha già annunciato che intende nuovamente bloccare il traffico in centro oggi.