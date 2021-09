Certificato Covid per i parlamentari, il Consiglio degli Stati vota sì

Giornalista in formazione

elaborata da Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BERNA - Se anche il Consiglio nazionale dovesse dire "si", dal 2 ottobre, per entrare a Palazzo federale, i deputati dovranno presentare un certificato Covid valido, così come previsto anche per ristoranti, palestre o cinema.

Maggioranza schiacciante - Oggi, per 35 voti a 4, il Consiglio degli stati ha approvato la clausola d'urgenza che consente a una modifica legislativa in tal senso di entrare in vigore immediatamente. L'obbligo del certificato è valido fino al 31 dicembre 2022, ma potrà essere revocato qualora la situazione pandemica lo dovesse consentire.

Due test a settimana - La modifica della Legge sull'Assemblea parlamentare, approvata dai due rami del parlamento, si applica a partire dai 16 anni. Anche i soggetti non vaccinati e quelli non guariti potranno ottenere il lasciapassare eseguendo un test salivare due volte a settimana. Alle persone che devono necessariamente essere presenti nel palazzo del Parlamento saranno rimborsati i costi di eventuali test.

Senza certificato, ma con la mascherina - Rispetto al progetto iniziale, anche il Nazionale, come gli Stati ieri, ha accettato l'idea secondo cui i membri delle Camere federali senza certificato potranno accedere a Palazzo se portano una mascherina di protezione, e ciò per consentire loro di poter partecipare ugualmente ai dibattiti e alle sedute di commissione o ad altre attività. Tale aggiunta è la risposta alle critiche, specie dei democentristi, che l'obbligo del certificato avrebbe impedito ai parlamentari eletti dal popolo di esercitare il proprio mandato.

L'entrata dei visitatori - Dall'entrata in vigore del provvedimento, le carte d'accesso dei parlamentari saranno disattivate e i deputati potranno accedere a palazzo dall'entrata riservata ai visitatori. Tuttavia, il tesserino d'entrata verrà riattivato non appena avranno fatto controllare il loro certificato Covid dai servizi del Parlamento.